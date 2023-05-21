Следует понимать, что в районе Бахмута СОУ сейчас реализуют операцию, которую условно можно назвать "Доминирование". Конечно, звучит громко и пафосно, но с учётом сути этой операции название обретает смысл. А суть – возвращение контроля над господствующими высотами.

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Многие пользуются разного рода картами, которые демонстрируют продвижение тех или иных сил на тех или иных участках. Но у практически всех этих карт есть один минус – они не показывают привязки к высотам. А именно высоты дают понять суть происходящего и спрогнозировать, что будет происходить в перспективе.

В настоящее время СОУ вернули под свой контроль практически все основные высоты на северо-западе и юго-западе от Бахмута. Теперь РОВ находятся в низине, а сам город это практически самая низкая локация в данном районе. То есть, любое движение РОВ самоубийственно, а продвижение СОУ имеет превосходство.

Несложно увидеть по карте, как в дальнейшем может развиваться ситуация, и именно поэтому пригожин поспешил объявить о "захвате" Бахмута, чтобы как можно раньше сбежать из города. Но тут есть нюанс. И этот нюанс заключается в том, что выход "вагнеров" из Бахмута – это минус 4 тыс. голов как минимум.

Разумеется, эту массу кем-то заменят в самом городе, например, регулярами, десантурой. Но откуда взять 4 тысячи голов, когда своих не хватает для удержания флангов. Такая "ротация" может критически подорвать и без того сомнительную боеспособность РОВ, что ускорит обрушение флангов.

Есть подозрение, что никто "вагнеров" из города уже не выпустит, и они будут там как мишени в тире. Пока штурмовые группы СОУ будут продолжать давить по флангам, артиллерия устроит планомерный и высокоточный отстрел "вагнерят" в самом городе в режиме нон-стоп.

Но самое интересное это то, что после объявления о захвате Бахмута оккупанты через какое-то время вынуждены будут бежать из города. Положить десятки тысяч ради того, чтобы повесть пару тряпок на нескольких руинах, а потом победоносно и гордо сбежать? Так и будет. Скоро.