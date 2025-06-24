Про абсолютный рекорд налётов дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия"… и инстинкт леммингов у наших граждан…

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В ночь на 23 июня Киев оказался под очередным, третьим за месяц концентрированным налётом дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". Всего было применено 352 дрона и, этот налёт пересёк абсолютную рекордную черту.

Месяц ещё не закончился, а уже есть рекорд налётов дронов – 4 256.

Напомню, что предыдущий у РОВ рекорд был за март – 4 196 дронов. Но, поверьте, это не предел, ведь с учётом производства дронов-камикадзе Shahed-136 в пределах 90 единиц готовой продукции, и примерно такого же количества /дронов-приманок "Гербера"/"Пародия", в месяц РОВ могут позволить себе сейчас осуществление налётов от 5 000 до 5 500 тыс средств и они будут пытаться масштабировать эти удары.

На ВС ВСУ сейчас возлагается очень непростая задача противодействия террору, аналогов которому в мире не было. Но и на граждан Украины так же возлагается колоссальная ответственность!

На этом моменте статистическая-аналитика завершена и немного о морально-умственных качествах ряда наших граждан.

Вчера, в Киевской области, тревога была объявлена в 22:52 и продолжалась она до 05:23, 6 часов 31 минуту. В самом Киеве воздушная тревога прозвучала в 23:53!

Между тем, за ночь в столице 5 погибших 19 пострадавших. Практически все из них на момент налёта находились… в своих квартирах. В своих квартирах!

То есть, эти люди, на четвёртый год войны, когда звучит воздушная тревога, не удосужились спуститься в подвал, бомбоубежище, метро или, хотя бы, с верхних этажей спуститься на нижние! А потом мы должны пожалеть какого-то мужика, который во время одного из самых интенсивных налётов на Киев тупо спал в своей квартире! Спал, в то время как в воздушном пространстве уже несколько часов, медленно, но уверенно к столице направлялась сотня дронов!

Зачем мониторинговые каналы? Кому интересен канал ВС ВСУ, Николаевский Ванёк, локальные киевские и другие которым можно доверять? Зачем устанавливать на телефон оповещение о воздушной тревоге? Зачем всё это, если ты живёшь в параллельном мире, где нет войны и, тебя это не касается? А затем, спасатели должны разгребать завалы в ускоренном ритме, чтобы спасти вот этих вот всех леммингов.

Киев это не Харьков, не Сумы и даже не Одесса, где налёт осуществляется внезапно – считанные минуты отреагировать на воздушную тревогу, а твари уже на подлёте! До Киева пока долетят над материковой частью Украины, проходит время, которое позволяет каждому здравомыслящему человеку уже быть наготове, следить за обстановкой, подготовить сумку с документами, деньгами и прочим.

А кто-то продолжает спать. Кто-то забивает на то, что происходит за окном.

Уверен, то, что я сейчас написал, многим не понравиться. Но я никогда не стремился кому-то нравится или говорить вещи пульсирующие в унисон с информационным однообразием. Особо "умные" и "высокоморальные" напишут, что во всём виновата россия, устраивающая каждую ночь террор украинцев, а не украинцы. Но это жалкое оправдание для тупости суицидников, не адаптировавшихся к реалиям на 4-й год кровавой, бесчеловечной, лицемерной войны устроенной соседом маньяком. Войны, которая не пришла во многие города Украины благодаря стойкости СОУ, у которых нет права на слабость и ошибки, а у кого-то в тылу, оказывается, этих прав мешок и с горкой и многие продолжают считать, что ответственность за их жизни лежит на ком-то другом, а не на них самих?

Зеленский не придёт и за ручку вас не проводит в бомбоубежище, не соберёт вам тревожный чемоданчик и не положит в рюкзак термос с горячим чаем и печеньками!

Будьте собранными. Будьте бдительными. Будьте осознанными! Ваша жизнь, ваше будущее, в ваших руках. Цените то, что для вас делают парни на передовой и не просырайте это своей бездарностью.