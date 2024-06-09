Почему российские Су-57 не залетают в воздушное пространство Украины: в ГУР дали объяснение

Оккупационные войска России обстреливают украинские города ракетами из своих современных многоцелевых истребителей Су-57 только со своей территории. Эти самолеты еще ни разу не залетали в воздушное пространство Украины.

Россияне не только боятся, что Су-57 может быть сбит, но и не хотят, чтобы узнали, что характеристики этого самолета далеко не такие, как было ими разрекламировано. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в воскресенье, 9 июня.

В ГУР считают, что характеристики самолета, о которых заявляли россияне, не соответствуют действительности, но они все равно обладают боевым потенциалом.

"И самое поражение уже в воздушном пространстве Украины будет показывать, что характеристики этого самолета далеко не такие, которые они рекламировали, в частности, на международном рынке вооружений", – сказал Юсов.

В то же время он подчеркнул, что и хваленые оккупантами "характеристики Су-57" не помешали получить их первые боевые поражения за период полномасштабного вторжения.

Относительно количества самолетов Су-57, которые есть у россиян, Юсов сказал, что пока ГУР уточняет данные и собирает всю информацию, чтобы дать окончательный ответ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ 8 июня был уничтожен многоцелевой истребитель Су-57. Спутниковые снимки подтверждают огневое поражение вражеского самолета.

– В ГУР заявили, что на "Ахтубинске" могло быть поражено два самолета Су-57. Также, вероятно, среди личного состава оккупантов есть безвозвратные потери и раненые.