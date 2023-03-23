По теме танков Т-62 и Т-55.

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Они везут танки, на которые у них есть снаряды. И на эти танки у них очень много снарядов. Всё просто.

Далее текст на языке оригинала.

З одного боку, це гуд, бо в них закінчуються снаряди та техніка. З іншого – вони в експедиційній операції і розуміють, що поки вони на наші позиції висипають більше заліза, чим ми на них – то вони боєздатні і щось можуть на полі боя. Ці танки, навіть старі, дають їм таку можливість. А бійцю, який спрятався в розваленій будівлі, і яку ровняє танк, пох*р, який це танк, Т-55 чи Т-72. Пігдоги кожен день втрачають багато техніки, їм взагалі неважливо, яка це техніка буде, людей вони не бережуть. Їм треба, щоб виконувалась функція. І ця функція – засипати нас снарядами.

Ці танки є доповненням до тих сил та засобів, що в них є зараз на полі бою. А там все ще є від Т-72 до Т-90. І багато.

Для тих, хто вважає, що цей танк стріляє гумовими кульками, а протитанкістів я бачу багато в коментах – то загугліть параметри пушки Д-10. І нагадую, що ми МТ-12 на МТЛБ ставимо і норм виходить, палить пігдогів, як треба. А тут все ж танк. Пушка Д-10, багато снарядів та броня. Дуже легко сміятись на дистанції, не менш ніж 3000 метрів.

P.S. Я танків, якщо честно, боюсь, попадав під танк, ж*па повна, посадка, де ти сидиш, просто починає дезінтегруватись, дерева літають, уламки секуть все. Гарно, що є підписники, які більш сміливі, чим я, та мають гарний гумор.