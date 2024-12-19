Получи фашист гранату

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Убитый генерал Кириллов боялся украинских боевых комаров, а надо было бояться украинского боевого самоката. Теперь любой московский генерал или чиновник будет знать - он не в безопасности, возмездие может ждать его за каждым углом.

Уютные московские дворики превращаются в место казни военных преступников. Угрозу для них способен нести хоть скромный самокат, хоть няшная клумба с цветочками; а каждая старушка на скамейке перед подъездом может оказаться агентом СБУ. Страшно? А не хера было войну начинать. Теперь расхлебывайте. Трепещите, гады, настаёт час расплаты.

Если серьезно, российская верхушка живет примитивными инстинктами: корыстью (желанием побольше сожрать) и страхом. Пока она больше всего боится своего сумасшедшего диктатора, поэтому ему верно служит. Снести Путина она сможет только, если его пребывание у власти будет нести для неё большие личные риски, чем участие в заговоре с целью его свержения. Так что самокат едет в правильном направлении.