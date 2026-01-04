Почему Украина не способна сдержать нашествие российских 'Шахедов': авиаэксперт объяснил недостатки обороны

Украина за последний год существенно нарастила возможности по противодействию российским дронам-камикадзе, однако риск массированных атак не исчез. Во время налетов "Шахедов" волнами имеющиеся средства ПВО не всегда способны перехватить все цели. Это приводит к прорывам и повреждениям инфраструктуры.

О проблемах в системе противодействия ударным дронам заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "24 Канала". Он отметил, что ключевая сложность заключается не в количестве оружия, а в отсутствии целостной концепции борьбы с "Шахедами".

По словам эксперта, когда дроны-камикадзе заходят на цели один за другим, мобильные огневые группы и другие имеющиеся средства поражения физически не успевают реагировать на все угрозы. В таких условиях значительная часть БпЛА прорывает оборону, что приводит к серьезным разрушениям.

Криволап отдельно обратил внимание на дефицит дронов-перехватчиков, которые могли бы эффективно уничтожать "Шахеды" еще над линией боевого соприкосновения или сразу за ней. Именно этот компонент, по его оценке, должен стать основой многоуровневой системы ПВО.

Эксперт также напомнил, что на начальном этапе использования "Шахедов" украинская противовоздушная оборона демонстрировала высокие показатели эффективности – до 85% сбитых целей. В то же время Россия со временем усовершенствовала как технические характеристики дронов, так и тактику их применения, тогда как Украина до сих пор не сформировала единого подхода к противодействию этой угрозе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что к 2025-му году страна-агрессор Россия применила во время атак на Украину почти 55 тысяч дронов типа Shahed и их имитаторов. Эта цифра в пять раз превышает количество БПЛА, которые враг запустил по нашим городам и селам в 2024-м году.

