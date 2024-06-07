Пауза в ударах Украины по РФ может свидетельствовать об изменении тактики

С началом ударов дальнобойными БПЛА по российским НПЗ и прочим объектам, Украина постепенно наращивала их интенсивность. Тем не менее после пика ударов в середине мая наступила определенная пауза, которая продолжается и в начале июня. Маловероятно, что причиной тому стало исчерпание запасов ракет и дронов поскольку массового применения украинских ракет мы еще не наблюдали (за исключением отдельных эпизодов удара Нептунами), а объемы применения дронов демонстрировали позитивную динамику. Кроме того, об ударах РФ по производству ракет и дронов не сообщалось даже вражескими пропагандистами, а значит производственные возможности не пострадали. Что касается западных ракет, то поставки идут, более того, франко-британские Storm Shadow/SCALP применялись за полгода весьма ограниченно, хотя анонсированы не только их поставки (к которым присоединиться Италия), но и закупки ракет из фондов по инициативе Лондона.

Вероятнее всего, пауза в ударах вызвана одной из этих двух причин: частичное снятие ограничений на удары по российской территории побудили украинское командование изменить стратегию ударов по России или же меняется подход к самим ударам, переход от запуска небольших групп дронов по разным регионам к концентрированным, массированным атакам, вроде проведенных на Новороссийск и Туапсе в мае. В пользу первой версии говорит и пауза в ударах комплексами ATACMS, а также начало ударов по российскому ПВО под Белгородом Хаймарсами сразу после получения американского разрешения. Разрешения бить по РФ ATACMS нет, но администрация Байдена заявила о готовности обсуждать дальнейшее послабление ограничений и нет сомнений, что Украина остро заинтересована в именно таком разрешении, поскольку это позволит нанести серьезный урон аэродромам, повредить носители ФАБов с УМПК. Такой удар, для большей эффективности, можно комбинировать с баллистическими ATACMS, крылатыми Storm Shadow и дронами. То есть может осуществляться перепланировка, перенаправление ресурсов для уничтожения новых важных целей (аэродромов), которые стали или станут для этого доступными после снятия ограничений.

Что касается второго варианта, концентрированных ударов, то такая тактика доказала свою эффективность при ударах по Крыму и Краснодарскому краю 17 и 19 мая. Точное число примененных тогда дронов неизвестно, но россияне заявляли о более чем сотни запущенных БПЛА. О десятках дронов, пролетающих над головой говорили и жители Новороссийска, снимавшие видео во время атаки. Такой массированный удар, как 17 мая, и удар поменьше 19 мая дали свои плоды. Причем, не только медийные. Были серьезно повреждены НПЗ в Туапсе и Славянске-на-Кубани, прилеты пришлись и на портовую инфраструктуру Новороссийска: зерновой терминал, нефтебазы, грузовые краны, подстанцию, питающую железную дорогу в порту. Такой удар доказывает, что есть смысл накапливать больше количество БПЛА и атаковать ими, перегружая силы ПВО.

Пока не очевидно, какую из упомянутых стратегий избрало украинское командование, но противнику явно придется не сладко. Россиянам теперь приходится учитывать пять ключевых факторов: Украина и Запад не боятся эскалировать (подтверждается ударами по РЛС в Армавире и Орске, разрешением бить по РФ западным оружием), Украина может наносить массированные, концентрированные удары, ВСУ в любой момент могут получить в свое распоряжение отечественные ракеты большой дальности, российское ПВО уязвимо для ударов американскими ракетными комплексами и фактор F-16, который не только усложнит жизнь российской авиации, но также позволит более эффективно применять противорадиолокационные ракеты AGM-88 и, возможно, получит крылатые ракеты AGM-158 JASSM (вероятна их закупка Нидерландами). Российская армия не может эффективно противодействовать этим угрозам, получение ею новых унизительных и все более болезненных поражений попросту неизбежно.