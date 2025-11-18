Почему украинские войска не применяют масштабно тактику инфильтрации: эксперт дал объяснение

Силы обороны Украины в Купянске Харьковской области не могут массово применять инфильтрационную тактику из-за недостатка личного состава. Армия России, в свою очередь, постоянно проводит попытки просочиться небольшими группами вглубь украинской обороны.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, ВСУ тоже могут проводить инфильтрацию, как в Покровске в Донецкой области, но не масштабно.

ВСУ проводят инфильтрацию

По словам эксперта, север Покровска представляет собой сплошную серую зону, но там есть очаги российского сопротивления.

"То есть де-факто оккупанты находятся в полном окружении, и обеспечение их осуществляется либо по воздуху, либо как-то скрыто, небольшими группами военнослужащих, которые под покровом ночи пытаются прорваться к своим и принести все, что необходимо: продукты, боеприпасы. В подобной ситуации оказываются и некоторые украинские подразделения, действующие к югу от железной дороги в Покровске, находясь буквально в полном окружении, ведя оборонительные действия на 360 градусов", – говорит он.

Украинские силы, по словам эксперта, также реализовывают такие варианты в плане инфильтрации, однако у россиян большее преимущество в личном составе. На приоритетных для российских сил участках фронта наблюдается их кратное преимущество, которое достигает цифры 14-18 военнослужащих на одного украинского бойца.

"Очевидно, что в таких условиях говорить о готовности активно использовать тактику инфильтрации малых групп крайне сложно, ведь львиная доля этих штурмовиков навсегда остается в полях. Мы их находим и уничтожаем или с помощью сбросов с дронов, или FPV-дронами, плюс активно минируем определенные участки фронта", – отметил Селезнев.

Напомним, ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что по состоянию на 15 ноября в Купянске остается не более полусотни российских военнослужащих. Город продолжает находиться под контролем Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским защитникам удалось отрезать российские силы от основных поставок в северной части города. Сейчас продолжается операция по ликвидации очагов врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!