В Купянске войска РФ в худшем положении, чем украинские военные: детали боев от ВСУ

По состоянию на 15 ноября в Купянске, что на Харьковщине, останутся не более полусотни российских захватчиков; ситуация на этом направлении хотя и остается сложной, за последнюю неделю значительно улучшилась. И вообще в Купянске оккупанты сейчас "находятся в худшем положении", чем украинские защитники.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он уточнил, что улучшения удалось достичь благодаря серии ударов по тем группам российских военных, которые пытались просочиться в город.

Ситуация в Купянске

"За последнюю неделю количество захватчиков удалось сократить, по разным оценкам, до 50 человек. Это не так много, как было еще неделю назад. Ситуация улучшается в первую очередь потому, что по тем группам, которые пытались заходить в город, удалось нанести достаточно эффективное поражение. Главное – удалось прекратить их попытки пополнения", – рассказал Виктор Трегубов.

По словам представителя ОСУВ "Хортица", "окружение, то ли прорыв – анонсы, которые выдавались даже самим Путиным", оказались правдивыми, но для самих захватчиков. Да, еще несколько недель назад "определенное количество групп ворвалось в город и начало активные действия", но "те активные действия были прекращены".

И теперь захватчики, которые оказались в городе, не могут ни выйти, ни наладить снабжение и пополнение – ВСУ этому мешают.

"Мы видим, когда им что-то сбрасывают – поэтому когда они за чем-то этим подходят, то могут быть поражены", – объяснил Виктор Трегубов.

Что предшествовало

В Купянске продолжаются бои, причем ранее из северной части города врага удалось вытеснить.

Тактика россиян в Купянске заключается в том, что они пытаются занять относительно защищенные от беспилотников здания, накопить там живую силу и продвигаться дальше. Такой подход уже можно назвать стандартным, сейчас: он наблюдается вдоль всей линии соприкосновения.

Волчанск, что на севере области, полностью разрушен. Россияне пытаются вытеснить украинские войска из южной части населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она почти сразу поражается украинскими беспилотниками.

