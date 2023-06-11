Почему в России до сих пор так много ракет, несмотря на прогнозы об их окончании: в Воздушных силах ответили

В Главном управлении разведки и в СНБО ранее неоднократно отмечали, что у России есть запас ракет, которого хватит на 2-3 масштабных обстрела. В то же время армия оккупантов до сих пор продолжает обстреливать украинские территории.

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О том, благодаря чему России удается реализовывать ракетные атаки, рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью "УП". Он отметил, что обстрелы продолжаются из-за того, что западные санкции не выполняют своей цели и это позволяет России увеличивать свой ракетный потенциал.

"К сожалению, Россия получает комплектующие. К сожалению, она продолжает производство", – отметил Юрий Игнат.

Так, в РФ не было достаточного количества высокоточных дальнобойных ракет типа Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал". Ведь, когда противник атаковал нашу критическую инфраструктуру, он использовал практически все свои возможности с использованием этих стратегических средств оружия.

Однако весной произошел небольшой перерыв, во время которого противник увеличил свое производство. И теперь, согласно последним данным ГУР, он имеет большее количество "Кинжалов" и "Калибров".

"Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет сотрудничающих с ней отдельных стран и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит", – рассказал спикер.

Юрий Игнат также выразил надежду, что западным странам удастся таки дожать РФ санкциями.

"Если санкции будут комплексно работать и будут контролироваться, тогда можно Россию будет поставить на место", – подчеркнул он.

Он также отметил, что даже при наличии достаточного количества комплектующих Россия не может значительно ускорить процесс производства. Ведь крылатые ракеты, используемые против нас террористическим государством, на самом деле являются практически беспилотными самолетами, требующими значительного времени на сбор.

Ранее Игнат объяснил, в чем сложность борьбы с иранскими дронами. Он отметил, что оккупанты запускают БПЛА массово и по сложной траектории, поэтому украинским силам противовоздушной обороны тяжело сбивать все эти дроны.

Напомним также, что Россия уничтожает захваченные в Севастополе и Донузлаве суда ВМС Украины. Часть из похищенных 19 кораблей, катеров и судов ВМС Украины была замечена на утилизационном предприятии в Инкермане.

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