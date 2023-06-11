Игнат объяснил, в чем сложность борьбы с иранскими дронами

Российские террористические войска продолжают активно атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136. Оккупанты запускают БПЛА массово и по сложной траектории, поэтому украинскими силам противовоздушной обороны тяжело сбивать все эти дроны.

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Более того, враг запускает БПЛА Shahed преимущественно в ночное время, чтобы их было сложнее выявить украинским защитникам. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время дроновой атаки российские войска используют разные маршруты. В частности, враг пытается запускать БПЛА как можно ниже, чтобы украинским средствам ПВО было сложнее уничтожать их.

"Иранские дроны – это головная боль. Их все равно тяжело сбивать. Когда их летит много, они используют разные маршруты, прижимаются низко к земле, их трудно достать самолетом. Потому что скорость самого дрона – 150 км/ч, а истребитель летит со скоростью минимум 400 км/ч", – сказал Игнат.

Он добавил, что в отличие от ракеты, которую фактически невозможно сбить из пулемета, дроны можно поражать стрелковым оружием. Однако сложность заключается в обнаружении БПЛА.

"Труднее, конечно, сбивать ракету. Но дрон это тоже такая вещь, которую трудно обнаруживать, во-первых, и, во-вторых, применять против него разные средства, которыми было бы рационально его сбивать. Не можем мы этот дрон достать в ночное время средствами ПВО сухопутных войск или мобильными огневыми группами", – объяснил Игнат.

Также спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что одна из основных задач врага во время атак дронами состоит в том, чтобы истощить запас зенитных ракет украинской ПВО, а также обнаружить, где именно стоят зенитные ракетные комплексы.

Напомним, в ночь на 10 июня российские оккупационные войска устроили атаку на Николаевщину и Одесщину, убив троих людей. В Одессе прогремели громкие взрывы, работала ПВО.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ в ночь на 11 июня, около 00:50, атаковали центральную часть города Белополье Сумской области, который находится недалеко от границы Украины с Курской областью России. Зафиксировано попадание трех БПЛА, есть разрушения.

Как писал OBOZREVATEL:

– Воздушные силы ВС Украины утром 11 июня отчитались, что ночью ликвидировали шесть иранских ударных дронов Shahed-136/131. Беспилотные летательные аппараты противник запустил по востоку нашей страны. Сколько всего было этих БПЛА, в ВСУ не сообщили.

– Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак заявлял, что три из запущенных Россией дронов были направленны на Днепропетровщину, но все они были уничтожены.

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