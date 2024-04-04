Почему ВСУ не смогли сбить все дроны во время атаки Харькова: в Воздушных силах дали объяснение

Силы противовоздушной обороны не смогли сбить все дроны, атаковавшие Харьков в ночь на 4 апреля, из-за близкого расстояния от границы с РФ. Государство-агрессор направило на город 10 "шахедов".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. По его словам, через некоторое время с территории Николаевской области россияне запустили еще одну группу дронов-камикадзе, которая через ряд областей направлялась на Харьковщину.

"К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с РФ именно первой группы, которая была одной из массовых этой ночью, не удалось сбить все дроны", – отметил Евлаш.

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. По вражеским "шахедам" работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения, четыре человека погибли и 12 ранены.

Захватчики снова прибегли к своей коварной тактике и убили троих спасателей, которые ликвидировали последствия одного из прилетов. В общей сложности в ОВА сообщили о как минимум четырех попаданиях по жилищной гражданской застройке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В МВД показали Героев-спасателей, погибших в Харькове во время атаки российских "шахедов". От рук врага погибли Логинов Владислав, Сергей Байдалинов и Матюшенко Владимир.

– В сети опубликовали видео момента повторного удара России по Харькову, которым оккупанты убили спасателей. Такая подлая и коварная тактика вражеской армии, применяемая в мирном городе-миллионнике, является несомненным военным преступлением.

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