Почти месяц был в плену: центр 'Омега' провел уникальную операцию в тылу врага ради освобождения защитника. Фото

Центр специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины провел уникальную спецоперацию на Покровском направлении, во время которой из вражеского плена был освобожден украинский боец. Офицер спецподразделения находился в руках противника почти месяц и сейчас эвакуирован для лечения.

Об этом сообщил командир ЦСП "Омега" Павел Яцюк. Информацию обнародовала Национальная гвардия Украины в Facebook.

Операция проходила почти в тылу врага, что значительно усложняло ее проведение. Во время слаженных действий спецназовцам удалось освободить офицера с позывным "Карат", который находился во вражеском плену 27 дней.

Освобожденный боец уже направляется в Киев, где будет проходить курс лечения в связи с полученными ранениями. Павел Яцюк поблагодарил все подразделения, которые присоединились к выполнению операции, в частности бойцов ЦСО "А" СБУ и военнослужащих 14-я бригада НГУ "Червона Калина" 1-го корпуса Азов.

"В отличие от страны-агрессора, мы своих не бросаем", – отметил командир "Омеги", подчеркнув, что возвращение каждого украинского воина является приоритетом даже в самых сложных боевых условиях.

Операция стала очередным примером координации между подразделениями Сил обороны и готовности украинских спецназовцев действовать глубоко за линией фронта ради спасения своих собратьев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в четверг, 5 февраля 2026 года, в Украину из российского плена вернулся военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Назар Далецкий, которого с сентября 2022 года считали погибшим. В 2023 году его официально похоронили после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

