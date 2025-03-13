Почти сутки провела под завалами после обстрела: спасатели ГСЧС спасли женщину в Константиновке. Видео

В Константиновке, Донецкая область, из-за удара российских военных преступников по городу авиабомбами, было разрушено шесть многоэтажек. В одной из них женщина почти сутки провела под завалами, но спасатели вытащили ее живой.

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Об этом рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Как уточнили спасатели, женщина находилась под развалинами разрушенной девятиэтажки 20 часов.

"Спасатели вместе с полицейскими непрерывно разбирали завалы, прилагая титанические усилия, чтобы найти людей. И эта борьба дала результат – женщину удалось достать из-под завалов живой. Ее сразу передали парамедикам Национальной полиции и транспортировали в больницу", – сообщили в ГСЧС и показали соответствующее видео с места.

В разрушенных постройках вспыхнули пожары. Спасатели работали под угрозой повторных атак, но вынесли из огня пять жителей. Также из-под развалин разрушенной квартиры на 9-м этаже вытащили одного мужчину.

Всего за время оперативно-розыскных работ спасателями было разобрано 2,5 тонны разрушенных строительных конструкций.

Константиновка находится всего в 15 километрах от линии фронта. Ежедневно российские оккупационные войска обстреливают громаду.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне бомбили Константиновку 12 марта, во второй половине суток. Причем оккупанты сбросили на город 11 авиабомб.

В городе два человека погибли и восемь были ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.

Всего в Константиновке было повреждено 14 гражданских объектов. Это уже упомянутые шесть многоэтажных домов, аптека, магазин, еще пять гражданских автомобилей и газопровод.

Из-за очередного военного преступления захватчиков областная прокуратура Донбасса начала досудебное расследование.

11 марта российские оккупационные войска также обстреляли из артиллерии село Ривне Мирноградской громады Донецкой области. В результате погибли два брата 11 и 13 лет; ранения получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии.

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