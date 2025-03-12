Россияне обстреляли Покровск, Мирноград и Константиновку: погибли пять гражданских, много раненых. Фото

В результате очередного обстрела российскими оккупантами украинского Донбасса погибли пять гражданских лиц, еще 12 были ранены в результате сегодняшних обстрелов. Удары захватчиков пришлись по Покровску, Мирнограду и Константиновке.

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Об этом 12 марта сообщил глава Донецкой военной администрации Вадим Филашкин. Он показал последствия нового преступления россиян и еще раз призывал людей эвакуироваться.

По данным главы ОВА Донетчины, Покровск оккупанты обстреляли около 11 часов утра. Там погиб 38-летний мужчина, также было повреждено админздание.

Приблизительно в то же время под огонь попал Мирноград, там известно о двух погибших и одном раненом.

"Около 15-16 часов россияне сбросили 11 авиабомб на Константиновку. В городе два человека погибли и восемь были ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома", – отметил Вадим Филашкин.

Дружковку враг атаковал трижды, и тоже авиабомбами. Причем были ранены три человека, в том числе двое детей (восемь и девять лет). В общей сложности здесь повреждены 32 объекта, среди которых многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили.

Как добавили в полиции, в Константиновке в результате попадания несколько домов загорелись, из-за чего люди оказались в огненной и дымовой ловушке.

"Есть информация о гибели 51-летних супругов. Супруги, вероятно, находятся под завалом", – отметили правоохранители и показали кадры с места трагедии.

В полиции уточнили, что в Константиновке было повреждено 14 гражданских объектов. Это шесть многоэтажных домов, аптека, магазин, еще пять гражданских авто и газопровод.

Из-за очередной бомбардировки Дружковки и Константиновки прокуратура начала досудебные расследования. Уголовные производства ведутся по фактам военных преступлений.

В прокуратуре предполагают, что на Дружковку враг сбрасывал бомбы УМПБ Д-30 СН. А Константиновка получила удары авиабомбами ФАБ-250 с УМПК.

"Мишенью для врага стали именно многоквартирные дома. Ранения получили не менее пяти гражданских. Все пострадавшие находились в своих домах. У них диагностированы контузии, сотрясения головного мозга, резаные и ушибные раны", – отметили в прокуратуре.

Всего в населенных пунктах повреждено около 90 частных и многоквартирных домов, 14 транспортных средств, магазин, аптека, гаражное помещение, линии электропередач и газопровод.

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии село Рмвне Мирноградской громады на Донетчине. В результате погибли два брата 11 и 13 лет; ранения получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии.

Также в Доброполье Донецкой области во время российского обстрела жилого квартала погиб спасатель военизированного горного отряда Виталий Коляда. 39-летний мужчина пытался спасти семью от обстрела, но, к сожалению, сам погиб.

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