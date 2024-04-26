Почти треть всех российских атак там: в Генштабе назвали самое горячее направление на фронте

В течение текущих суток на разных участках фронта произошло 79 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши военные отразили многочисленные атаки противника – горячее всего было на Авдеевском направлении, а также на Новопавловском и Лиманском.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за пятницу, 26 апреля, в Facebook. Российские захватчики тем временем не прекращают террор гражданского населения Украины, обстреливая населенные пункты из разных видов вооружения.

"В общей сложности враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", – сказано в сообщении.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Песчаное и Глушковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны Украины отражены 9 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, населенных пунктов Терны и южнее Заречного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спорное и Ивановское Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых ими рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Мемрик Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Архангельское и Соловьево Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении в течение суток враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Червоное, Белогорье, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток при поддержке авиации противник совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Томарино Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Токаревка Херсонской области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары по городу Сумы и в районах населенных пунктов Волфино Сумской области; Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово и Водяное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелы врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хреновка, Елино, Гута-Студенецкая, Лубяное и Бучки Черниговской области; Прогресс, Стариково, Белополье и Беловоды Сумской области.

Удары Сил обороны Украины по войскам РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, радиолокационной станции, трем средствам противовоздушной обороны, станции РЭБ и складу материально-технических средств противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последней недели продвижение оккупационных войск к западу от Авдеевки в Донецкой области ускорилось. Как сообщает разведка министерства обороны Великобритании, захватчики создали узкий коридор вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино.

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