Под Авдеевкой идут горячие бои, за сутки отбиты 40 атак оккупантов - Генштаб

Украинские военные за сутки отразили 40 атак оккупантов. Горячее всего сейчас на Авдеевском направлении.

В то же время украинские защитники нанесли потери противнику, в том числе авиация ударила по 3 районам сосредоточения личного состава россиян. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном вечером 28 апреля.

По данным Генштаба, в течение суток зафиксировано 112 боевых столкновений. В целом страна-оккупант нанесла один ракетный и 49 авиационных ударов. Также было совершено 77 обстрелов по всей Украине. К сожалению, в результате агрессии врага есть погибшие и раненые среди гражданских.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 районам сосредоточения личного состава противника, а подразделениями ракетных войск поражен пункт управления оккупанта.

Под огнем артиллерии и авиации этого времени оказалось более сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Большая Писаревка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества. Впрочем, Силы обороны смогли отбить в общей сложности 14 атак вражеской армии.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 24 атаки. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Авдеевском направлении пока горячее всего. Кроме многочисленных атак, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Очеретино Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка также без существенных изменений.

Напомним, Силы обороны Украины за минувшие сутки боев на фронте ликвидировали и ранили 1096 солдат и офицеров оккупационной русской армии. Общее количество "демилитаризованных" на нашей земле захватчиков достигает 466 150.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также сбили 2124 крылатых ракет, 348 самолетов, 325 вертолетов, потопили 26 кораблей/катеров и одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области защитники сбили два российских дрона ZALA и "Орлан-10" с самолета Як-52. Внутрь этого двухместного одномоторного учебно-тренировочного спортивного самолета-моноплана военные могли установить пулемет, или огонь мог вести один из членов экипажа.

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