Под Бахмутом и Марьинкой отражены все атаки врага, авиация нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

На четыреста девяносто седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины под Бахмутом и Марьинкой в Донецкой области отражены все атаки врага. Украинская авиация нанесла 10 ударов по российским оккупантам.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 18:00 5 июля. Ночью враг нанес удар пятью иранскими ударными БпЛА типа "Shahed".

"Два дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО. В течение суток противник нанес 48 авиационных ударов и осуществил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток состоялось около 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области; Плетеновки Харьковской области и по городу Харьков. Также в течение суток ВС РФ произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности, Горск, Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка Сумской области и Казачья Лопань, Зеленое и Гатище на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Но, к счастью, наши воины стойко держат оборону и отразили все атаки врага. При этом оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области. Но это оказалось безуспешно. Хотя потом армия РФ нанесла авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. В целом, артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города, закрепляются на достигнутых рубежах. За эти сутки враг нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Хромово, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе самой Авдеевки. Противник продолжает попытки захвата этой территории и наносит авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Так, днем 5 июля вражеская армия совершила артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Но противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области и совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них – Красногоровка, Ганивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Токаровка, Антоновка, Громадное, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневого артиллерийского поражения по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – отметили в Генштабе.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 3 радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 4 июля, Силы обороны Украины "денацифицировали" еще 670 военных армии государства-террориста России. Так, общие потери вражеских войск за весь период полномасштабной войны составила 231 700 оккупантов.

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