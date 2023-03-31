Под Бахмутом ликвидировали коллаборанта из Крыма, воевавшего против ВСУ: предателя похоронят в его день рождения. Фото

Воины ВСУ ликвидировали под Бахмутом на Донетчине крымского коллаборанта Андрея Тюнина. Он воевал против Украины в рядах формирования наемников российской частной военной компании "Вагнер".

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Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть предателя подтвердил в соцсетях его брат, также о ней написала севастопольская пресса (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пропагандистские издания Крыма отметили, что Андрей Тюнин с позывным "Камчатка" был командиром разведки в рядах "Вагнера". Он добровольно заключил шестимесячный контракт с ЧВК и, говорится в некрологе, "благополучно его выполнил".

"Совсем недавно ему на три месяца продлили контракт. И вот сообщили, что буквально неделю назад в Артемовске (так оккупанты называют Бахмут. – Ред.) он погиб. Деталями не владею. Знаю, что у него три награды: крест "ДНР", медаль "за отвагу" и медаль "Вагнера". Ему было 42 года", – рассказал отец захватчика Владимир Тюнин, заявив, мол, был бы помладше, то тоже пошел бы воевать "за РФ".

Еще 25 марта смерть Тюнина-младшего подтвердил его брат Александр, которого называют севастопольским спортсменом и тренером по смешанным единоборствам. Накануне же он уточнил, что тот "отдал свою жизнь за Россию" 9 марта. Также заявил, что семья "гордится им" за то, что защищал "отечество", которым оба брата считали для себя страну-агрессора.

"Ребятам, воюющим в Украине, хочу сказать только одно: "Работайте, братья, за вами Россия!" – цинично написал Александр Тюнин обращение к оккупантам, вместо того, чтобы выразить хотя бы намек на грусть из-за смерти брата.

Похороны "вагнеровца" Андрея Тюнина назначили в церкви Архангела Михаила (Севастополь) в его день рождения 31 марта, когда ему уже не исполниться 43 года.

Отметим, что его отец Владимир Тюнин – яростный сторонник РФ, так называемый глава севастопольской организации русской общины "Соболь". Ранее он создал "русский культурный центр Таврии", открыл телестудию "Русский Севастополь", был мелким депутатом, автором и режиссером многих пропагандистских телепроектов и всего, что "восхваляло" государство-террориста Россию, а также ее вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях под Угледаром защитники Украины ликвидировали сельского депутата из Бурятии Дашу Дарижапова. Мобилизированный оккупант преодолел более 6 тыс. км, чтобы воевать против ВСУ.

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