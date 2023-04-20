Под Бахмутом оккупанты хотели обустроить наблюдательный пункт, но ВСУ устроили им 'сюрприз'. Видео

Воины ВСУ ликвидировали двух вояк из российской армии, которые пытались обустроить наблюдательный пункт под Бахмутом. "Бавовна" прилетела на оккупантов, когда те взялись за лопаты.

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Точным ударом по врагу отличились бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Видео работы защитников опубликовано на ее Facebook-странице (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Оккупанты копали окоп, а выкопали себе..." – говорится в подписи к ролику.

На кадрах видны силуэты двух захватчиков, которые стояли возле лесопосадки. Украинские воины не стали ждать, пока те смогут вырыть себе очередной окоп на нашей земле, и нанесли прицельный удар.

Выстрел из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" прилетел вовремя и отправил оккупантов на бесплатный "концерт Кобзона".

"Под Бахмутом два оккупанта хотели обустроить наблюдательный пункт и взялись за лопаты. В то же время сообразительные противотанкисты 30-й ОМБр взяли ПТРК "Фагот" и влупили по копателям ракетой. Финал истории понятен…" – добавили в бригаде.

Ранее воины-пограничники нанесли очередной сокрушительный удар по российским захватчикам, пытавшимся идти на штурм в Бахмуте. В результате столкновения с Силами обороны группа оккупантов потеряла трех солдат, еще четверо стали "трехсотыми".

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники с Черниговщины показали на видео обломки сбитого "шахеда" оккупантов. Вражеский "мопед" не успел сдетонировать и позорно шлепнулся в лесополосе.

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