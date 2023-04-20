Сдетонировать не успел: на Черниговщине украинские пограничники сбили вражеский 'Шахед'. Видео

Защитники Украины из рядов Государственной пограничной службы обезвредили российский беспилотник типа "Шахед" в небе над Черниговщиной. Дрон-камикадзе иранского производства "приземлился", даже не сдетонировав.

Видео дня

Обломки вражеской техники защитники показали на видео. Его опубликовал Telegram-канал ГПСУ (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Скомандовали "мопеду" посадку", – отметили пограничники.

На кадрах виден "Шахед" с разорванной обшивкой, на которой виднеется фраза "не браться". Рядом на лесной подстилке валяется двигатель "мопеда" оккупантов.

Пограничники сбили "Шахед" на Черниговщине. Интересно, что вражеский "летун" даже не успел сдетонировать и позорно шлепнулся в лесополосе. Ну что тут скажешь – молодцы!" – говорится в подписи к видео.

Напомним, что силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 из 12 "Шахедов", которыми оккупанты ночью 19 апреля атаковали Одесскую область.

Поздно вечером того же дня защитники обезвредили еще 21 из 26 таких дронов-камикадзе. По данным оперативного командования "Юг", для этой атаки на Украину захватчики использовали новую партию иранских беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны украинские воины сбили 2386 российских БПЛА оперативно-тактического уровня. Накануне было обезврежено десяток таких беспилотников.

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