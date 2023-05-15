Под Бахмутом под обстрел РФ попал эвакуационный экипаж: ранены пять полицейских. Фото и видео

В Донецкой области в понедельник, 15 мая, под обстрел российской армией попал автомобиль подразделения Национальной полиции "Белый ангел". Ранения получили пятеро правоохранителей.

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Это произошло в районе города Часов Яр Бахмутского района, сообщил и.о. главы Нацполиции Украины Иван Выгивский на своей странице в Facebook. По его словам, состояние пострадавших выясняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Выгивский также показал фото и видео обстрелянного российскими оккупантами автомобиля и добавил, что полицейские смогли самостоятельно выбраться из зоны поражения.

На записи один из пострадавших рассказал, что, к счастью, все, кто был в автомобиле, уцелели. Однако сильно повреждена сама машина, также у нее заклинило дверь.

Как известно, подразделение "Белый ангел" занимается эвакуацией гражданских из населенных пунктов вблизи передовой, доставкой гуманитарной помощи туда, куда не могут ездить волонтеры, эвакуацией тел раненых или погибших военных, оказанием медицинской помощи в горячих точках.

На счету полицейского подразделения тысячи эвакуированных украинцев, в том числе 600 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия России в ночь на понедельник, 15 мая, обстреляла частный сектор Краматорска Донецкой области. Оккупанты повредили три десятка жилых домов.

В Авдеевке в Донецкой области в результате утреннего вражеского обстрела погибли 4 мирных жителя. Оккупанты нанесли ракетный удар по больнице.