Войска РФ ударили по Краматорску: повреждены десятки домов, два разрушены до основания. Фото
Армия России в ночь на понедельник, 15 мая, обстреляла частный сектор Краматорска Донецкой области. К счастью, люди не пострадали.
В то же время оккупанты повредили три десятка жилых домов. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"Россия ночью вновь терроризировала население Краматорска – обстреляла частный сектор", – написал мэр в своем Facebook.
По его словам, вследствие обстрела разрушены 2 частных дома, еще 31 были повреждены.
Кроме того, в месте взрыва поврежден уличный газопровод и электросети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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– Ночью войска РФ атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
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