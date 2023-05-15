Войска РФ ударили по Краматорску: повреждены десятки домов, два разрушены до основания. Фото

Армия России в ночь на понедельник, 15 мая, обстреляла частный сектор Краматорска Донецкой области. К счастью, люди не пострадали.

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В то же время оккупанты повредили три десятка жилых домов. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Россия ночью вновь терроризировала население Краматорска – обстреляла частный сектор", – написал мэр в своем Facebook.

По его словам, вследствие обстрела разрушены 2 частных дома, еще 31 были повреждены.

Кроме того, в месте взрыва поврежден уличный газопровод и электросети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– Ночью войска РФ атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".