Оккупанты нанесли ракетный авиаудар по больнице в Авдеевке: четыре человека погибли. Фото
Оккупационные российские войска утром 15 мая нанесли ракетный удар по больнице в Авдеевке. Вследствие атаки погибли четыре человека.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Четыре человека погибли вследствие ракетного авиаудара по Авдеевке. Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу", – рассказал он в своем Telegram-канале.
Кириленко подчеркнул, что каждый новый день, проведенный на Донетчине, увеличивает риск стать жертвой оккупантов, и призвал людей эвакуироваться.
Согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Авдеевском направлении, а также на Бахмутском и Марьинском враг сосредотачивает свои самые большие усилия.
Оккупанты на Авдеевском направлении нанесли авиаудары в районах Новокалиново и Авдеевки, обстреляли Степное, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 4 мая в ВСУ заявили о планах полностью эвакуировать гражданских из Авдеевки, однако местные власти уверены, что это невозможно, поскольку мирное население отказывается покидать город.
– ВСУ держат оборону Авдеевки, хотя оккупанты пытаются прорваться. На днях они попытались спрятать свою технику под мостом в районе города, но их настигла "бавовна".
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