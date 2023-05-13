Оккупанты попытались спрятать технику под мостом в районе Авдеевки, но их догнала 'бавовна'. Видео

Город Авдеевка Донецкой области находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши защитники держат оборону вокруг населенного пункта. Однако российские оккупанты пытаются прорваться в него и даже подтянуть технику.

Видео дня

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале OSINTGeorgia. На кадрах видно, как военные преступники РФ попытались спрятать технику под мостом в районе Авдеевки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ролике показано, как российские военные прячут свою технику под мостом Донецкой кольцевой дороги. Это трасса М-04.

Однако у них ничего не получается. В конечном итоге, ВСУ нанесли точные удары и врага догнала "бавовна".

"Судя по дыркам в мостовом покрытии, от РСЗО "HIMARS/MLRS" спрятаться у них не получилось и теперь все горит и пылает", – говорится в сообщении.

На кадрах показан густой дым, который поднялся в небо после уничтожения украинскими защитники вражеской техники.

Отметим, за день враг обстреливает Авдеевку десятки раз, а позиции наших защитников вокруг города – сотни. Под огнем как Авдеевский коксохимический завод, так и центральная и старая части города. Из населенного пункта на данный момент продолжается эвакуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, по всей вероятности, войска РФ могут пойти в атаки на Авдеевском направлении фронта. Они накапливают БК и бронированную технику.

В ближайшее время из Авдеевки Донецкой области планируется эвакуировать все гражданское население. Сейчас процесс эвакуации продолжается, однако местные власти подчеркивают, что мирное население отказывается покидать город.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!