Оккупанты на Донетчине боятся контрнаступления ВСУ и стягивают силы: названо направление, где враг может пойти в атаку. Карта

Российские оккупационные войска на Донетчине, как и на других направлениях, находятся в паническом ожидании контрнаступления ВСУ. Но вместе с тем они продолжают стягивать туда технику – для обороны или новых атак.

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Не исключено, что они могут пойти в них на Авдеевском направлении фронта. О ситуации там рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Планируют они что-то на нашем направлении", – указал чиновник.

По его словам, войска РФ сосредоточили возле Верхнеторецкого (поселок оккупирован еще с весны 2022 года) более ста единиц бронированной техники. Кроме того, по данным разведки, в Донецке и Макеевке формируется танковая бригада захватчиков.

"Вероятнее всего, они в предвкушении нашего контрнаступления, очень панического его ждут", – объяснил Барабаш маневры врага.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют и перехваты разговоров оккупантов, и информация от гражданских жителей Макеевки, Ясиноватой и Донецка. Люди сообщают, что в рядах ВС РФ, которые там концентрируются, тема украинского контрнаступления на устах постоянно.

"Они накапливают БК и бронированную технику. Хотя это связано и с работой нашей дальнобойной артиллерии, которая все же сжигает им БК", – подытожил глава Авдеевской МВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце апреля враг перебросил под Авдеевку танковую бригаду. В ВСУ предположили, что оккупанты усиливаются там для очередной попытки штурма города, который постоянно обстреливают.

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