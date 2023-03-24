Под Бахмутом погиб французский доброволец: 29-летний Кевин Давид в составе ВСУ увольнял Харьковщину. Фото

В тяжелых боях под Бахмутом погиб французский легионер 29-летний Кевин Давид. У него на родине остались жена и двое детей.

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Эту трагическую новость сообщило в Twitter подразделение французских добровольцев "Task Force Baguette", воюющих за Украину. Кевин Давид погиб на этой неделе. Однако точной даты смерти не сообщили.

"С тяжелым сердцем и безмерной грустью сообщаем о смерти нашего брата по оружию Кевина Дэвида вблизи Бахмута. Он оставил свою жену и двоих детей. Спасибо за вашу жертву. Покойся с миром", – написали французские бойцы.

Как сообщило французское издание Valeurs Actuelles, молодой человек, родом из Мэн и Луары – департамента на западе Франции.

Он воевал в Украине в течение года в составе Международного легиона, созданного после начала полномасштабного вторжения РФ. В сентябре прошлого года участвовал в освобождении Купянска Харьковской области. Недавно Кевин Дэвид присоединился к спецподразделению, в составе которого воевал на Бахмутском фронте.

Сестра Дэвида рассказала, что сначала брат уехал в Украину как волонтер, но затем вступил в ряды армии. В последний раз она общалась с Дэвидом 15 марта, в тот день он сообщил сестре, что едет под Бахмут.

"В среду 15 марта он предупредил, что едет в Бахмут. Туда его перевели с командой для выполнения задания. Кевин ранее говорил, что хочет, чтобы его похоронили с украинскими почестями", – рассказала она.

Издание Dernières Nouvelles d'Alsace пишет, что в декабре прошлого года взяло у Кевина Давида интервью. Он рассказал, что специализировался на разведке, а недавно присоединился к спецназу Международного легиона.

"Мне здесь лучше платят, потому что я с большей вероятностью останусь здесь, чем другие", – сказал он в интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта в боях под Бахмутом погиб гражданин Эстонии Иво Юрак. Он сражался с агрессором в рядах Интернационального легиона.

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