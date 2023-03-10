В боях за Украину погиб эстонец, воевавший в Интернациональном легионе. Фото

На войне против российских оккупантов в Украине погиб гражданин Эстонии Иво Юрак. Он боролся с агрессором в рядах Интернационального легиона.

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Воина не стало в районе города Бахмут Донецкой области. Он получил смертельные ранения 7 марта, когда попал под российский артиллерийский обстрел, пишет эстонская газета Postimees.

Герой примкнул к Интернациональному легиону осенью 2022 года. Журналисты сообщили, что Иво Юрак – бывший офицер Сил обороны Эстонии.

По имеющимся данным, он стал первым эстонцем, который погиб, защищая Украину от российского полномасштабного вторжения. Издание выразило соболезнования близким воина.

Напомним: в феврале 2022 года в Украине было принято решение о создании добровольческого соединения Интернациональный легион. Там служат воины из 55 стран всех континентов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Бахмутском направлении 7 марта погиб воин из Кривого Рога Денис Литкевич. Он был известным в городе видеографом.

– В боях за Украину возле Бахмута погиб львовский пластун, "Лесной Черт" Павел Петрущак. Он был активным участником Революции Достоинства и с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт разведчиком.

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