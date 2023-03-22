Под Бахмутом погиб родной брат нардепа от ''Батьківщини'' Сергея Евтушка. Фото

В среду, 22 марта, стало известно о гибели под Бахмутом на Донетчине Игоря Евтушка. Он был родным братом народного депутата от "Батьківщини" Сергея Евтушка и пошел на войну добровольцем.

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Игорь стал на защиту Украины от оккупантов, хотя и не имел до этого военного опыта. Об этом сообщили на странице главы политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Facebook.

Там выразили соболезнования Сергею и его семье, отметив, что независимость Украины добывается большой и страшной ценой.

"Каждый раз, когда мне приходится сообщать такие новости, я теряю часть своего сердца, своей души, своей жизни. Это каждый раз – заново. Это каждый раз несказанно больно…К этому невозможно привыкнуть или приспособиться", – сказано в сообщении.

Сергей Евтушок также опубликовал сообщение о смерти брата на своей странице.

"Спи спокойно, родной! Покойся с миром в родной Земле, которую ты достойно защитил ценой собственной жизни!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами за Бахмут погиб Антон Заец из Кременчуга на Полтавщине. Воин защищал Украину от российской агрессии с 2014 года.

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