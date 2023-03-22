В боях за Бахмут погиб командир из Кременчуга Антон Заец с позывным ''Чехов''. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб Антон Заец из Кременчуга на Полтавщине. Воин защищал Украину от российской агрессии с 2014 года.

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Жизнь Героя оборвалась 18 марта в Бахмуте. Трагическое известие сообщили в Telegram-канале КРЕМЕНЬ | НОВОСТИ | КРЕМЕНЧУГ.

"18 марта на российско-украинской войне погиб военный из Кременчуга Антон Заец с позывным "Чехов". Антон встал на защиту с 2014 года. В составе 17 батальона 57 бригады около 1,5 года отстаивал независимость в районе Горловки", – говорится в сообщении.

По данным авторов канала, свой последний бой Герой принял в Бахмуте Донецкой области.

Донецкий край он защищал с самого начала полномасштабной агрессии. В частности, за проявленное мужество и талант командира Заец был удостоен орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

"В 26 лет Антон Заец (с позывным "Чехов"), будучи командиром 1 роты 17 батальона, вместе с побратимами взял сверхважную высоту в районе Зайцево. "Чехов" под поселком Жованка помог огневой поддержкой, когда 23 февраля 2016 года 17 батальон без десяти восемь вечера начал бой за высоту с левого фланга батальона, плавно перенося его на правый. В эту ночь наши ребята взяли трофеи и опорный пункт на высоте. За это Антона наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени", – рассказали один из эпизодов боевого пути "Чехова" авторы паблика.

Полномасштабную войну с Россией воин встретил, защищая восточные и южные регионы нашего государства.

"Он защищал Донетчину, Херсонскую область, а летом вернулся на направление Бахмут – Лисичанск. Заместитель комбата 34 батальона погиб 18 марта", – говорится в сообщении.

Знавшие Антона люди констатируют: гибель воина – это огромная потеря для Украины.

"Антон – Честь и Вечная память... Ты вырос на этой уже девятилетней войне из гражданского до боевого офицера. Помнишь 2015-й, позиции у Горловки – 17 бат, Александр Щербина и первая встреча, первый репортаж с тобой, документалка о героическом батальоне. И снова война, Бахмут – Лисичанск, лето 2022, я вижу тебя и радуюсь, что жив, что именно ты с солдатами на поле боя, а дальше Херсонщина и снова встретились, и рад, что вижу тебя... А теперь ты ушел в Вечность – опять Бахмут, опять ты в бою, но уже не увижу тебя, Тоха – Антон Палыч с позывным "Чехов", Антон Заец, почему так несправедливо, почему эта бл@ская война забирает лучших. Кто же останется,Тоха? Кто?" – с болью обращается к павшему воину журналист "Громадського" Тарас Деркач.

"Летом 2022 года Бахмут – Лисичанск, когда говорили: "Береги себя", осень – Херсонщина, и был долгий разговор, январь 2023 года, район Бахмута, и ты уже заместитель комбата 34 батальона. Я так радовался, что боевые офицеры, выросшие за 9 лет этой войны, становятся на командные должности. Я так хотел встретить тебя комбатом и уже привычно снова услышать слова: "Привет, пресса". За тобой шли солдаты, верили тебе и были уверены, что не подведешь. И ты не подвел, снова взял все на себя", – добавил он.

Деркач также опубликовал видео в память о Герое, отдавшем жизнь за Украину.

"Мои Герои умирают... Каждый день, один за другим... Горя стало так много, что в рассвет после темной ночи уже не верится. Победа? Да! Но тысячи светлых ребят будут смотреть на это уже с небес... Чех, ты не должен был умирать... Светлая память тебе, друг", – отметила волонтер Виктория Касьянова.

"Имел честь воевать плечом к плечу с Антоном Зайцем. Грустно осознавать, что уходят лучшие", – написал защитник Украины Роман Козеренко.

"Командир с чудесной улыбкой, командир, который быстро овладевал разными ноу-хау, настоящим лидер и Воин. Спокойный, уверенный, надежный… Даже не верится, что ты погиб 18 марта в районе Бахмута. Не верится, что больше не обниму, не потроллю твоим отказом при первой встрече, не услышу твое: "Все будет Украина!" Ну что, Антон Павлович, до встречи", – отметила журналистка Алена Душенко.

В сети призвали помочь супруге Героя. Сделать это можно по реквизитам: 4149 4991 3227 2236.

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом погиб воин "Иностранного легиона" из Новой Зеландии, 38-летний Кейн Тэ Тай с позывным "Черепаха". Он защищал Украину с оружием в руках почти год.

Именно Кейн Тэ Тай недавно во время освобождения села вблизи Бахмута спас украинского бойца Алексея Гордеева, проведшего 42 дня в подвале, питаясь крошками пищи и водой из радиатора.

Также сообщалось, что "в Днепре простились с полицейским Александром Деревянко, погибшим в боях за Бахмут. 45-летний воин погиб при обороне города 19 марта".