Под Бахмутом погиб воин ''Иностранного легиона'' из Новой Зеландии, спасший украинского воина после 42 дней в плену. Фото

В боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб 38-летний боец "Иностранного легиона" родом из Новой Зеландии Кейн Те Тай с позывным "Черепаха". Бывший военнослужащий новозеландских сил обороны находился в Украине почти год, воевал на передовой.

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На днях Кейн во время освобождения села близ Бахмута спас украинского бойца Алексея Гордеева, который провел 42 дня в подвале, питаясь крошками пищи и водой из радиатора. О гибели иностранного добровольца сообщило издание RNZ. Министерство иностранных дел Новой Зеландии уже проинформировано о гибели их гражданина.

Как рассказала мать Те Тая, сын еще в юности ушел в армию, служил в Афганистане и других местах как миротворец. В Украину он тоже решил поехать, поскольку считал своим долгом защищать тех, на кого напали.

Еще накануне, 20 марта, боец рассказывал, что то, чем он занимается в Украине, – лучшая его работа за всю жизнь, написало издание NewsHub. Те Тай никогда не считал себя наемником, но поддерживал украинцев и их дело.

"Мне они нравятся, и я люблю их достаточно, чтобы до сих пор быть здесь, несмотря на многое из того, что происходит, потому что Украина покорила мое сердце, поэтому так", – говорил он.

Дома у Героя осталась 12-летняя дочь.

Как пишут СМИ, доброволец, казалось, принял вероятность своей смерти, поскольку перед отъездом в апреле прошлого года сказал, что знал, что это может быть поездка в один конец, но считал, что это того стоит.

Напомним: на прошлой неделе Тэ Тай нашел в подвале населенного пункта под Бахмутом раненого украинского воина Алексея Гордеева. Доброволец из Новой Зеландии давно считал Алексея погибшим. Услышав голос друга, Алексей закричал: "О! Новая Зеландия здесь!" "Мой брат!" – ответил доброволец, не поверив своему счастью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях за независимость Украины погиб чешский доброволец, он был боевым медиком. Имя и подробности его гибели не раскрываются;

– в последний путь провели эстонского воина-добровольца Иво Юрака, сражавшегося с агрессором в рядах Интернационального легиона. Он погиб под Бахмутом, защищая Украину.

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