42 суток в подвале без воды и еды: под Бахмутом спасли украинского военного из плена оккупантов. Фото и видео

Защитники Украины в ходе боев под Бахмутом захватили вражеские позиции, где в подвале обнаружили раненого украинского воина. Алексей Гордеев 42 дня провел в плену, без еды и воды.

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Историю спасенного защитника рассказали украинские СМИ. По словам журналистов, у Алексея были пулевые ранения и осколки в бедре и спине. Он питался крошками, пил из лужи, а когда вода в ней закончилась, утолял жажду ядовитым антифризом из нагревателя (видео с моментом спасения размещено внизу новости).

Военный похудел с 80 до 42 кг.

Наверху шли бои, а раненый Алексей лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран побратимов, которым он никак не мог помочь.

В подвале воина нашел его друг, доброволец из Новой Зеландии, давно считавший Алексея погибшим. Услышав голос друга, Алексей закричал: "О! Новая Зеландия здесь!". "Мой брат!", – ответил доброволец, не поверив своему счастью.

В госпитале в Днепре защитника прооперировали и теперь лечат от отравления и дистрофии. Вскоре его переведут в больницу в Киеве.

Отец воина Александр Гордеев поблагодарил всех, кто молился и помогал "все эти бесконечные полтора месяца". "Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши ребята – воины света!" – написал он в Facebook.

А главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш рассказал, что Алексея спасло то, что один из оккупантов иногда делился с ним своим пайком. Несколько других украинских бойцов умерли в плену от голода и ран.

"Я еще такого не видел. Разве что в советской кинохронике об увольнении Освенцима. Крайняя степень истощения. Просто живой скелет. ...Алексею повезло. Его освободили. "Мне дали компотика", – все время повторял он, улыбаясь. "Компотик" был мечтой в двухмесячном голоде и холоде подвала", – рассказал Гармаш.

Журналист подчеркнул, что оккупанты без всякого смысла держали людей в подвале без пищи и воды, хотя могли бы обменять на своих и спасти им жизнь:

"Ведь ваши матери тоже ждут сыновей… В чем смысл? Это какой-то дикий эксперимент? Просто групповой садизм? Умом Россию не понять".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В результате последнего обмена пленными в Украине вернулся защитник Мариуполя Дмитрий Витковский. Он провел почти год в российской неволе. Все 11 месяцев дома воина ждала мать. Витковский – украинский спортсмен, участник чемпионатов Европы по легкой атлетике.

– 7 марта Украина вернула из РФ 130 своих военных, среди которых защитники "Азовстали" и захваченные в плен в Бахмуте и Соледаре. В Россию поехали 90 освобожденных российских оккупантов.