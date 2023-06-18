Под Марьинкой ВСУ отминусовали российскую БМП-1. Видео

Защитники Украины адски уничтожают российских оккупантов на Марьинском направлении. Там продолжаются тяжелые бои – враг пытается идти в атаки, но несет потери.

Видео дня

В сеть попали кадры уничтожения российской боевой машины пехоты. Их опубликовал в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов, указав, что удар был нанесен FPV-дроном серии GOIDA (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видна замаскированная в лесопосадке техника оккупантов. В какой-то момент она мощно взрывается, и над местом поражения еще некоторое время виднеется облако дыма.

Яркий удар бойцы ВСУ зафиксировали с высоты дроном и впоследствии показали, насколько "демилитаризировалась" вражеская техника.

"В районе Марьинки дрон-камикадзе с эпическим названием GOIDA минуснул российскую БМП-1", – прокомментировал Бутусов.

В комментариях под видео некоторые отметили, мол, это был не дрон, а "подрыв в воздухе". По словам пользователей сети, вероятнее всего, речь идет о попадании высокоточного 155-мм артиллерийского снаряда.

Однако в любом случае украинцы отметили яркое уничтожение еще одной вражеской бронемашины. Также выразили надежду, что в этой российской БМП погибли несколько окупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины обнародовали яркое видео уничтожения российской БМП-2 в Бахмуте Донецкой области. Вражескую бронетехнику сожгли ударом с украинской "Стугны".

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