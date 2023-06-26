Под Мелитополем оккупанты роют братские могилы, чтобы скрыть свои потери в войне: тела свозят грузовиками, – Федоров

Российская террористическая армия несет огромные человеческие потери на Запорожском направлении. Однако трупы своих солдат страна-агрессор не отправляет обратно домой, а пытается закопать в братских могилах.

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Такие случаи замечены вблизи временно оккупированного Мелитополя. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Для скрытия реальной цифры погибших в Запорожской области российские оккупанты роют братские могилы.

По словам Федорова, одна из таких могил вырыта между Токмаком и Молочанском. Туда российские оккупанты грузовиками свозят трупы, чтобы не портить статистику потерь.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области продолжается эффектная работа украинских партизан, которые неустанно напоминают российским захватчикам, что они здесь ненадолго. В наиболее населенных и людных местах города неизвестные патриоты Украины расклеили листовки с обращением к армии РФ.

Ранее сообалось, что в Мелитополе разоблачили трех предателей, которые сливали оккупантам данные об украинских патриотах. Охотников за патриотами разоблачили благодаря усилиям "Кибер Сопротивления".

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Сил обороны Украины во время боев на фронте 25 июня ликвидировали 950 военнослужащих и наемников российской армии. Также был обезврежен десяток вражеских беспилотников. Всего за сутки к списку потерь ВС РФ добавилось 67 единиц различной техники и вооружения.

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