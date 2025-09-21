'Под нытье российских админов': ВСУ установили флаги Украины в Алексеевке на Сумщине. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают восстанавливать контроль над оккупированными врагом территориями. На этот раз наши воины установили флаги в Алексеевке Сумской области.

Как отмечают украинские защитники, операция проходила "под нытье российских админов". Видео отвоевания еще одного населенного пункта опубликовали бойцы 225-го Отдельного штурмового батальона.

"В разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги. Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они – очередные "всех не припомнишь", они побежали бы, как морпехи 810-й бригады. Вместо этого они закопались по самые уши, без воды и еды. Единственное, что им остается, – мечтать выжить", – говорится в подписи под видео.

Напомним, что в первый день осени стало известно о том, что украинские военные освободили еще один населенный пункт. Это поселок Новоэкономическое Донецкой области. Информацию об этом подтвердили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что над поселком был установлен украинский флаг 31 августа.

Ранее сообщалось, что войска государства-агрессора РФ осуществляют передислокацию войск. Оккупантов стало меньше на Сумском направлении, поскольку враг перебросил силы оттуда на другие участки фронта, в частности на юг. Соответствующие изменения зафиксировали наши пограничники.

