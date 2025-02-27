Под огнем оказались жилые дома: в полиции показали первые минуты после вечернего удара врага по Константиновке. Видео

В Национальной полиции показали первые минуты после российских ударов по Константиновке Донецкой области вечером 26 февраля. Город непрерывно содрогался от вражеских обстрелов в течение нескольких часов.

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Целью путинских террористов в очередной раз стали жилые дома и мирные жители. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Вследствие российских ударов в одном из районов Константиновки огонь охватил многоэтажку, поэтому правоохранители пытались действовать как можно быстрее, чтобы оказать помощь гражданским.

Патрульные вместе с сотрудниками полиции Донецкой области и другими экстренными службами работали на месте происшествия. Белошицкий рассказал, что стражи порядка совершили поквартирный обход, чтобы обнаружить пострадавших и оказать им необходимую помощь. Также полицейские помогли людям выбраться из заблокированных в результате обстрела помещений.

Кроме того, правоохранители обеспечили охрану места происшествия, чтобы другие экстренные службы могли работать над ликвидацией последствий вражеского удара.

Напомним, российские оккупанты 26 февраля сбросили КАБы на Константиновку Донецкой области. Вследствие удара по меньшей мере пять человек погибли и 11 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 февраля армия страны-агрессора России атаковала "Шахедами" Бучанский район Киевщины. Вследствие падения обломков погибли два человека, пострадала 19-летняя девушка.

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