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Под огнем оказались жилые дома: в полиции показали первые минуты после вечернего удара врага по Константиновке. Видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
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Под огнем оказались жилые дома: в полиции показали первые минуты после вечернего удара врага по Константиновке. Видео

В Национальной полиции показали первые минуты после российских ударов по Константиновке Донецкой области вечером 26 февраля. Город непрерывно содрогался от вражеских обстрелов в течение нескольких часов.

Видео дня

Целью путинских террористов в очередной раз стали жилые дома и мирные жители. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Вследствие российских ударов в одном из районов Константиновки огонь охватил многоэтажку, поэтому правоохранители пытались действовать как можно быстрее, чтобы оказать помощь гражданским.

Патрульные вместе с сотрудниками полиции Донецкой области и другими экстренными службами работали на месте происшествия. Белошицкий рассказал, что стражи порядка совершили поквартирный обход, чтобы обнаружить пострадавших и оказать им необходимую помощь. Также полицейские помогли людям выбраться из заблокированных в результате обстрела помещений.

Кроме того, правоохранители обеспечили охрану места происшествия, чтобы другие экстренные службы могли работать над ликвидацией последствий вражеского удара.

Под огнем оказались жилые дома: в полиции показали первые минуты после вечернего удара врага по Константиновке. Видео
Под огнем оказались жилые дома: в полиции показали первые минуты после вечернего удара врага по Константиновке. Видео

Напомним, российские оккупанты 26 февраля сбросили КАБы на Константиновку Донецкой области. Вследствие удара по меньшей мере пять человек погибли и 11 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 февраля армия страны-агрессора России атаковала "Шахедами" Бучанский район Киевщины. Вследствие падения обломков погибли два человека, пострадала 19-летняя девушка.

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