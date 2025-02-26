Оккупанты сбросили КАБы на Константиновку: пять человек погибли, восемь ранены. Фото

Российские оккупанты сбросили КАБы на Константиновку Донецкой области. Вследствие удара по меньшей мере пять человек погибли и восемь получили ранения.

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О последствиях атаки днем 26 февраля сообщил руководитель Донецкой областной военно-администрации Вадим Филашкин. Он также обнародовал фото с места удара, на котором видны разрушенные здания и крупная воронка.

По предварительной информации, враг сбросил три управляемых авиабомба на город и его окрестности.

"В последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими. Остаться в городе опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" – говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 февраля армия страны-агрессора России атаковала "Шахедами" Бучанский район Киевщины. Вследствие падения обломков погибли два человека, пострадала 19-летняя девушка.

Впоследствии стало известно, что российским ударом убиты журналистка Татьяна Кулик, автор и ведущая проекта "Нация непобедимых", а также выдающийся украинский ученый и хирург Павел Иванчев.

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