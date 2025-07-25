Под Покровском ликвидировали z-военкора Андрея Филатова, он не выходит на связь. Фото

В пятницу, 25 июля, под Покровском в Донецкой области, вероятно, был ликвидирован российский "военкор" Андрей Филатов. Он перестал выходить на связь после атаки FPV-дрона.

Так же нет связи с другими гражданами страны-агрессора, которые находились с ним на той локации. Об этом информируют российские z-паблики.

"Ни Андрей, ни люди, которые находились в этот момент на месте на связь не выходят… участок, где пропал Андрей находится под огневым воздействием Мадьяра", – сказано в сообщении.

Известно, что на месте был найден мотоцикл с установленной на нем камерой и личные вещи Филатова, но не его тело. Сейчас точных данных о ликвидации пропагандиста нет, но, как пишут россияне, "новости пока что приходят очень плохие".

Отметим, что последний пост в Telegram-канале "военкора" был опубликован 25 июля в 12:19.

Ранее, в 2022-м году, Филатов был ранен под Авдеевкой. Тогда осколок прилетел ему в ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Украине ликвидировали российского Z-военкора, администратора Telegram-канала "Хилер", который хвастался фото из оккупированных украинских городов. Известно, что его звали Анатолий, он добровольно заключил контракт с армией РФ.

Также был ликвидирован "военкор" из российского издания "Известия" Семен Еремин. Он работал на войне в Украине с февраля 2022 года, за что был награжден орденом.

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