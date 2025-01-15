Под прицелом был энергетический комплекс: чем Россия била по Украине во время комбинированной атаки 15 января

Россия 15 января устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Ночью оккупанты запускали по украинским городам и селам дроны-камикадзе, утром же ударили ракетами разных типов.

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В частности, враг атаковал крылатыми ракетами Х-101/55 и "Калибр", сверхзвуковыми Х-22, баллистическими "Искандерами" и авиационными управляемыми ракетами Х-59/69. Подробности сообщает Telegram-канал monitor.

По данным мониторингового канала, на протяжении атаки российские войска атаковали Украину:

крылатыми ракетами Х-101/55, запущенными бортами Ту-95мс с пусковых рубежей в Волгоградской области РФ;

крылатыми ракетами 3м14 комплекса "Калибр", запущенными флотом с рейда Анапы;

крылатыми сверхзвуковыми ракетами Х-22, запущенными бортами Ту-22м3 из Орловской области РФ;

баллистическими ракетами 9м723 комплекса "Искандер-М";

авиационными крылатыми управляемыми ракетами Х-59/69;

БпЛА типов "Шахед"/"Герань" и "Гербера".

Атака, прежде всего, была нацелена на энергетический комплекс. В частности, ракеты пытались поразить энергообъекты во Львовской области.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", – заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Дронами враг атаковал Украину с 21:00 14 января по 02:33 15 января, воздушная атака продолжалась 5 часов 33 минуты.

Ракетная атака длилась 1 час 44 минуты – с 06:04 до 07:48.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, баллистику и "Калибры". Поэтому в Украине объявили масштабную воздушную тревогу и применили превентивные отключения в ряде регионов. В Польше в это время подняли в небо боевую авиацию.

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