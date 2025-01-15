Россия подняла в небо стратегическую авиацию: есть угроза пусков крылатых ракет

В ночь на среду, 15 января, страна-агрессор Россия подняла в небо стратегическую авиацию – с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Они двигаются в направлении Каспийского региона РФ.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Там отметили, что произошел взлет группы самолетов, по данным мониторинговых каналов, речь идет по меньшей мере о трех бортах.

"Курс Юго-Восточный в направлении Каспийского региона РФ. В случае боевого вылета: вхождение в Саратовскую область с 05:00, вхождение в Каспийский регион от 05:30", – отмечали мониторы.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 января защитники неба Украины отразили очередную российскую атаку, уничтожив 58 ударных дронов. Остальные тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время обломки и сбитые БПЛА нанесли ущерб в пяти регионах.

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