Под прицелом был химзавод: дроны атаковали российский Тольятти. Фото и видео

В России пожаловались на атаку Сил обороны по Тольятти в Самарской области. После прозвучавших в городе взрывов разгорелся мощный пожар на химзаводе "Тольяттиазот", существует угроза химического загрязнения.

Это предприятие производит до 10 % мирового объёма аммиака. Об атаке написало российское независимое издание ASTRA.

Что известно

Взрывы в Тольятти прозвучали ближе к утру пятницы, 19 декабря.

"Завод "Тольяттиазот" (ТОАЗ) атакован и горит в Тольятти, сообщают местные жители. Дорога к предприятию перекрыта", – отмечено в сообщении.

Подтверждают атаку и в Telegram-канале Exilenova+.

"Местные жители сообщают об атаке беспилотников на ПАО "Тольяттиазот", туда направляются пожарные", – писали в паблике в 05:28 утра по киевскому времени.

По данным Supernova+, на предприятии прозвучали минимум шесть взрывов. Учитывая производственный профиль завода, существует вероятность химического заражения – что, впрочем, часть российских источников усиленно опровергают.

Химическая компания "Тольяттиазот" входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Контролируется холдингом "Уралхим".

Основная продукция — аммиак, карбамид (мочевина), метанол и другие азотные химикаты. Проектная мощность по аммиаку — около 3 млн тонн в год, что делает предприятие стратегически важным для российской химической промышленности и экспорта удобрений.

"Тольяттиазот" производит по разным оценкам от 8 % до 10 % мирового объёма аммиака. На российском рынке минеральных удобрений доля предприятия составляла 19 %

Компания также входит в десятку российских компаний по объёму реализации продукции в химической и нефтехимической промышленности. Объём экспорта составляет около 85 % от общего объёма производимой продукции.

