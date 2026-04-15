В российской Самаре прогремел взрыв на пороховом заводе, поднялся дым. Фото и видео
Днем 15 апреля в российской Самаре прогремел мощный взрыв. После него в небе был виден дым.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. "Бавовна" посетила местный пороховой завод "Коммунар".
Что известно
О том, что в промзоне Самары прогремел мощный взрыв, в Exilenova+ сообщили в 12:07. Там также опубликовали кадр из города с густым дымом белого цвета.
Вскоре в Telegram-канале назвали и конкретную локацию "хлопка".
"Взрыв в Самаре произошел на ФКП "Самарский завод "Коммунар". Это завод, который напрямую делает взрывчатку и снаряжает боеприпасы. То есть это именно то место, откуда снаряды и взрывчатые вещества потом едут на фронт. Судя по цвету дыма после взрыва (белый) – рванул порох. Очень и очень хорошая новость", – говорилось в сообщении.
"Угрозу подлета БПЛА" в Самарской области РФ объявили еще в 04:38 утра. В регионе объявили план "Ковер": воздушное пространство для гражданской авиации закрыли. Об отбое же тревоги местные власти сообщили в 12:15.
Однако взрыв на пороховом заводе может быть не связан с украинскими дронами.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот день в Башкортостане был атакован нефтехимический завод, который производит авиационное топливо. Сообщается, что попадание было не одно, прилетало по разным частям завода.
