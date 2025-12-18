Под прицелом были Крым, Донетчина и Белгородщина: в Генштабе подтвердили поражение ряда объектов ПВО, склада с БПЛА и техники врага. Фото

В ночь на 18 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях Украины. Под атаку также попала и Белгородская область России.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Удары ВСУ по военной инфраструктуре РФ состоялись в Крыму, Донецкой области и Белгородской области.

Что известно

Как сообщается, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского на территории Крыма. Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины в районе Приморска на временно оккупированных территориях Запорожской области попал склад ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также был поражен склад хранения дронов в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков 114 отдельной мотострелковой бригады во временно оккупированном Донецке. Потери врага уточняются.

В частности, по результатам атаки 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области – подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух ЗРК С-400 с боекомплектом.

Напомним, ранее СБУ атаковала российский аэродром "Бельбек" на территории Крыма. В результате атаки были уничтожены две радарные станции "Небо-СВУ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2" и истребитель МиГ-31 с боекомплектом на борту.

Как сообщал OBOZ.UA, также силовики успешно поразили российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск (вероятно, дизель-электрическую субмарину "Новороссийск"). Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

