Под прицелом были нефтебаза и ТЭЦ: дроны атаковали российскую Пензу, произошел пожар. Фото и видео

В ночь на 23 января в российской Пензе прозвучали взрывы. После них вспыхнул мощный пожар на нефтебазе "Пензанефтепродукт".

Последствия прилетов на нефтебазе подтвердили местные власти Пензенской области, а также россияне, снимавшие происходящее на видео. Также появилась информация о повреждении местной ТЭЦ.

Что известно

Российские пропагандистские ресурсы ближе к утру пятницы начали писать о "прогремевших над Пензой взрывах" и о том, что "ПВО отражает воздушную атаку БпЛА ВСУ".

"Жители сообщают о пожаре и дыме в одном из районов города. Очевидцы рассказали, что около четырёх взрывов, от которых "тряслись стены", прозвучали в 04:00 ночи (по местному времени. – Ред.). Громкие звуки слышны были на севере города. Сразу после этого жители увидели чёрный дым и пожар в одном из районов. Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40", – пожаловались пропагандисты.

Подтверждают атаку и то, что она не миновала без последствий, и рядовые жители города. Они, как отметил Telegram-канал Exilenova+, снимали происходящее на видео.

Чуть позже подоспело и подтверждение от губернатора Пензенской области Олега Мельниченко: он заявил о "возгорании на нефтебазе".

"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники", – гласит сообщение, опубликованное в официальном канале чиновника в Telegram.

По данным Exilenova+, речь идет о нефтебазе "Пензанефтепродукт", расположенной по координатам 53.206959, 45.076508.

Мельниченко также пригрозил "ответственностью" тем, кто будет сливать в интернет "фото и видео применения" БпЛА, а также призвал "не становиться пособниками врага". Для этого, по мнению чиновника, достаточно верить не своим глазам, а "только проверенной информации".

Однако нефтебазой ночной налет дронов, похоже, не ограничился. Как утверждает Telegram-канал Supernova+, последствия фиксировались и на важном для Пензы энергообъекте.

"Пенза... также прикурена ТЭЦ", – написал автор канала, подтвердив свои слова сообщениями "с мест".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в Генштабе заявили о поражении нефтяного терминала в России и ряда объектов врага на оккупированных территориях.

Речь идет о терминале "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России, который задействован в обеспечении вражеских войск, а также о нескольких РЛС во временно оккупированном Крыму, складе хранения дронов оккупантов на Херсонщине, командно-наблюдательном пункте, сосредоточении живой силы и складе боеприпасов в двух городах оккупированной части Донецкой области.

