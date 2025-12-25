Под прицелом техника и личный состав: украинские военные показали, как уничтожают врага в районе Березового и Сосновки. Видео

Украинские дронари Сил беспилотных систем провели успешную операцию по ликвидации российских сил вблизи Березового и Сосновки Днепропетровской области. В результате операции был ликвидирован личный состав, техника и военная инфраструктура врага.

Об этом сообщает пресс-служба батальона беспилотных систем 67 ОМБр. Среди пораженных целей врага также есть пушка (судя по кадрам – вероятно, пушка "Рапира").

На опубликованных кадрах видно искусную работу дронаров по российской живой силе и технике. Среди техники было уничтожено несколько пехотных автомобилей, которыми передвигались оккупанты, топливозаправщик а также российскую пушку. Судя по кадрам, вероятно, это была противотанковая пушка "Рапира".

Эффектная работа, по данным Deep State, состоялась вблизи Березового Днепропетровской области.

Ситуация в Днепропетровской области – последняя информация

Напомним, в Днепропетровской области украинские военные сорвали механизированный штурм российских войск, которые пытались прорвать оборону 92-й отдельной штурмовой бригады с применением бронетехники и пехоты. Российские подразделения выдвинулись к украинским позициям колонной бронетехники в сопровождении нескольких десятков пехотинцев.

Также ВСУ продолжают локальное контрнаступление в регионе. На этот раз хорошая весть пришла от военных из села Тихое Синельниковского района Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Новопавловка на Днепропетровщине, ВСУ тоже удалось отогнать российскую штурмовую группу. Ряд вражеских пехотинцев были уничтожены, остальные сдались в плен.

