Под прицелом укрытия, техника и склады БК противника: защитники Украины показали эффектную работу в Запорожье. Видео

Наши защитники продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на украинской территории. На этот раз отличились военные из 108-й отдельной бригады ТрО.

Видео дня

Видео с их результативной работой опубликованы в Telegram-канале DeepState. Украинские бойцы отминусовали живую силу врага, его технику и склады БК на Запорожском направлении в г. Пологи.

"Бойцы 108 ОБр ТрО поделились нарезкой своей работы в Запорожье. На кадрах поражение личного состава, укрытий, техники и складов с боеприпасами", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть меткие попадания украинских дронов по вражеской технике и самим оккупантам.

Военным РФ не помогут даже укрытия, потому что операторы БПЛА найдут их и там.

Напомним, операторы подразделения ГУР "Крылья" нанесли разрушительный удар по противнику. Наши защитники уничтожили позиции оккупантов и десятки единиц российской техники, среди которых ретрансляторы, бронетехника, средства РЭБ. Для атак против врага украинские военные разведчики использовали FPV-дроны самолетного типа Darts.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили наступающую на их позиции вражескую пехоту и технику. Неудачный штурм стоил россиянам жизней и техники.