Под прицелом "Урал", КамАЗ и не только: Третья штурмовая устроила налет на логистику оккупантов в Харьковской области. Видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли точные удары по вражеской технике на Харьковщине. Под прицелом FPV-дронов оказались российские грузовики "Урал" и "КамАЗ", после чего операторы БПЛА атаковали БТР.

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Российские бронемашины и автомобили не задерживаются на дорогах – их уничтожают вместе с "бэхами", легковушками и "буханками". Об этом сообщили в пресс-службе 3-й отдельной штурмовой бригады.

На охоту вышли "охотничьи птички" 3-й ОШБр и совершили налет на логистику врага.

Пилоты залетели в БТР и оптимизировали грузовики под "груз двести".

"Русские "Патриоты" на дорогах не валяются – их разносят на металлолом вместе с "бэхами", легковушками и "буханками". Напоследок догнали бронемашины и заземлили очередного пи*ара навсегда", – говорится в сообщении.

По маршрутам российских военных работали пилоты подразделения "FATUM" из противотанкового батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Третьей штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины показали, как мощными ударами FPV-дронов превращают врага с его вооружением в пепел. Загруженные автомобили и бронетехника пылали вместе с экипажами.

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