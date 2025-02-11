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"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
750
'Пылает все': в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео

В Третьей штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины показали, как мощными ударами FPV-дронов превращают врага с его вооружением в пепел. Загруженные автомобили и бронетехника пылали вместе с экипажами.

Видео дня

"Взрывное" видео с подборкой попаданий опубликовали в Telegram-каналах Третьей штурмовой и 2-го механизированного батальона 3-й ОШБр. "Пылает все: танк, БМП-2, грузовики, а вместе с ними – оккупанты!" – говорится в публикации бригады.

По словам военных, дроны подразделения PNK Group 2-го мехбата в очередной раз превратили технику и российских захватчиков в черный пепел.

"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео

FPV-дроны защитников неустанно уничтожают окупантов и их железо, говорится в сообщении.

"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео

БПЛА прицельными ударами "вынесли все, что двигалось": пехоту войск агрессора, загруженные пехотой грузовика, бронетехнику и прочий "российский металлолом".

"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео

"КамАЗ, Урал, БМП-2, танк сгорели вместе с экипажем", – рассказали в 3-й ОШБр.

"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео
"Пылает все": в Третьей штурмовой показали, как превратили технику вместе с оккупантами в пепел. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, воины Национальной гвардии показали, как дают мощный отпор оккупантам на Покровском направлении. Сбросами с БПЛА и FPV-дронами вражескую пехоту уничтожают еще на подходах к украинским позициям. За минувшие сутки гвардейцы обезвредили 113 оккупантов.

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