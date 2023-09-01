Под Соледаром танк оккупантов подорвался на собственной мине: его добили точным выстрелом воины ВСУ. Видео

Украинский дрон снял на видео уничтожение российского танка в районе Соледара Донецкой области. Сначала вражеская военная техника подорвалась на мине, установленной самими же россиянами. Потом эффектный удар нанесла украинская артиллерия.

Видео дня

Роликом на своем канале в Telegram 1 сентября поделился командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Генерал-полковник отметил успешную работу наших защитников (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что это произошло, когда танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию.

Однако что-то пошло не так: машина наехала на российскую мину. Экипаж в панике начал выскакивать из танка.

Технику добил точный выстрел артиллеристов из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. "Бавовну" противнику передала украинская САУ 2С3 "Акация".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы Сил обороны в течение 31 августа ликвидировали 470 военных и наемников российской оккупационной армии.

– Сколько военной техники противника было уничтожено за сутки и в целом за время полномасштабной войны – читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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