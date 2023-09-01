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Под Соледаром танк оккупантов подорвался на собственной мине: его добили точным выстрелом воины ВСУ. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
10,5 т.
Российский танк в Донецкой области Украины

Украинский дрон снял на видео уничтожение российского танка в районе Соледара Донецкой области. Сначала вражеская военная техника подорвалась на мине, установленной самими же россиянами. Потом эффектный удар нанесла украинская артиллерия.

Видео дня

Роликом на своем канале в Telegram 1 сентября поделился командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Генерал-полковник отметил успешную работу наших защитников (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что это произошло, когда танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию.

Вражеский танк
Момент взрыва

Однако что-то пошло не так: машина наехала на российскую мину. Экипаж в панике начал выскакивать из танка.

Экипаж спасался, убегая подальше от техники
Танк ВС РФ прошел через демилитаризацию

Технику добил точный выстрел артиллеристов из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. "Бавовну" противнику передала украинская САУ 2С3 "Акация".

Соледар на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы Сил обороны в течение 31 августа ликвидировали 470 военных и наемников российской оккупационной армии. 

– Сколько военной техники противника было уничтожено за сутки и в целом за время полномасштабной войны – читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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