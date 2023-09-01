Воины ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов, уничтожили по 23 танка и артсистемы врага – Генштаб

Бойцы Сил обороны Украины в течение 31 августа ликвидировали 470 военных и наемников российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 94 единицы различной техники и вооружения.

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В частности, на фронте защитники отминусовали ряд российских артсистем, бронемашин и беспилотников. Обновленные данные о потерях ВС РФ на 555-й день полномасштабной войны обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

На сегодня известно, что с начала вторжения сил страны-агрессора украинские воины "демилитаризовали" уже около 263 490 солдат, офицеров и даже генералов путинского войска.

Накануне бойцы ВСУ больше всего сожгли автомобильной техники и автоцистерны – 33 единицы (всего 8009). Далее следуют уничтоженные 23 российских танка (4459), 23 артиллерийские системы (5530), девять боевых бронированных машин (8613).

В небе защитники сбили четыре вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 4421), на земле обезвредили одну РСЗО (735) и одну единицу спецтехники (831).

Также в списке потерь оккупантов есть 1445 крылатых ракет, 500 средств ПВО, 316 вертолетов и 315 самолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Вооруженных сил Украины за ночь уничтожили под Бахмутом вражескую технику на $5 млн. По его словам, успехов достигли воины подразделения CODE 9.2., которые ударным дроном превратили в металлолом танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90 армии РФ.

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